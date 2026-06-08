Recordaantal afmeldingen voor Vierdaagse: bijna 4.000 wandelaars zeggen af

Voor de Nijmeegse Vierdaagse hebben bijna 4.000 wandelaars zich afgemeld. Dat meldt de organisatie op haar website. Daarmee heeft het aantal afzeggingen een recordniveau bereikt.

Tot vrijdag 17.00 uur hadden deelnemers de mogelijkheid om via de website van de organisatie hun Vierdaagse-ticket door te geven aan wandelaars op de wachtlijst. In totaal hebben 3915 deelnemers hun inschrijving geannuleerd. In 2024 ging het om 2355 overgedragen startbewijzen en in 2025 waren dat er 3384.

Wachtlijst

Volgens de organisatie stonden ruim 11.000 geïnteresseerden op de wachtlijst en konden zij geen startbewijs bemachtigen. De belangstelling voor de Vierdaagse overtreft al jaren het aantal beschikbare startbewijzen.

Marsleider Henny Sackers van de organisatie vertelt dat zij trots zijn op de groei van het aantal deelnemers in de afgelopen jaren, maar dat dit ook gevolgen heeft. "Dit betekent ook dat we niet iedereen kunnen plaatsen. We begrijpen dat dit voor mensen op de wachtlijst een teleurstelling is."

Lopers die de Vierdaagse wandeltocht weten te behalen, ontvangen een kruisje. Benieuwd hoe deze kruisjes worden gemaakt? Bekijk dan de onderstaande video.

1:03 Zo worden de Vierdaagsekruisjes gemaakt

Dit jaar staat de Nijmeegse Vierdaagse gepland van 21 tot en met 24 juli, vier dagen vol wandel- en feestplezier.