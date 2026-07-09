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Hitte zet Vierdaagse aan het denken: evenement mogelijk ooit op andere datum

Evenementen

Vandaag, 16:41

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De Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sackers dwingt de klimaatverandering de organisatie om na te denken over de traditionele datum in juli.

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"We moeten erover nadenken of we de Vierdaagse op een ander moment in het jaar moeten organiseren", zegt Sackers tegen Hart van Nederland. "We hebben daar nu nog geen antwoord op, maar het is wel iets waar we naar kijken."

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe de organisatie zich voorbereidt op de warmte en waarom de Vierdaagse in de toekomst mogelijk niet meer in juli wordt gehouden.

Over twee weken gaat de Nijmeegse 4Daagse weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, voor op hoge temperaturen. Een speciaal weerexpertteam houdt de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten en adviseert over eventuele maatregelen.

Maatregelen

Mocht de hitte extreem worden, dan kan de organisatie ingrijpen. Dat kan variëren van extra adviezen aan wandelaars tot het inkorten van de routes. In het uiterste geval kan de Vierdaagse, net als in 2022, worden afgelast.

Sackers zegt dat een verhuizing naar een ander moment in het jaar pas serieus in beeld komt als de Vierdaagse meerdere keren door extreem weer moet worden afgelast. "Mocht de Vierdaagse twee of drie keer worden afgelast door extreem weer, dan zouden we daarnaar kunnen kijken."

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Bruls ziet verhuizing niet zitten

Burgemeester Hubert Bruls maakt zich op dit moment geen zorgen over mogelijke hitte tijdens de Vierdaagse. Tijdens een persconferentie zei hij dat er nu geen aanleiding is om het hitteprotocol in werking te stellen. Ook bij extreem weer ziet hij liever creatieve oplossingen dan het afgelasten van het evenement.

Volgens Bruls kan worden gedacht aan extra waterpunten, het eerder openen van de routes, kortere afstanden of wandelaars meer tijd geven om de tocht af te leggen. Ook het neerzetten van kinderbadjes met water noemt hij als mogelijke maatregel. Een verhuizing van de Vierdaagse naar een ander moment in het jaar ziet Bruls niet zitten. "Er moet wel heel veel water door de Waal lopen, willen we daartoe overgaan."

Door Redactie Hart van Nederland

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