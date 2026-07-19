'Knuffelwandelaar' Alexander loopt 4Daagse met bijzonder doel

In Nederland kampen duizenden militairen, veteranen en andere ambtenaren in uniform met de gevolgen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat psychisch trauma is vaak ontstaan door gebeurtenissen tijdens hun werk. Een hulphond krijgen is een tergend langzaam proces, weet veteraan Alexander Routers. Om daar aandacht voor te vragen loopt hij dit jaar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse met een bijzondere boodschap op zijn rug.

Doneren aan het goede doel waar Alexander voor loopt, de stichting KPPR Hulp voor Helden, kan hier.

"Ik weet uit ervaring wat het allemaal met je doet om een militair te zijn geweest en nu met PTSS te moeten leven. Ik weet ook wat het met je omgeving doet, vooral met je gezin", vertelt Routers aan Hart van Nederland. "Ik heb altijd gezegd dat ik geen hulphond nodig heb, er zijn anderen die het harder nodig hebben. Van een kameraad die wel een hulphond heeft gekregen, hoor ik echter dat het een ademlating is om er een te hebben. Eindelijk weer rustigere nachten en dagen met meer energie. Zijn gezin ziet hem weer opbloeien en dat doet hen echt goed."

Grote knuffel

Als het aan Routers ligt, zou iedereen die daar behoefte aan heeft dus een hulphond moeten kunnen krijgen. In plaats van een normale rugzak, draagt hij dan ook een grote, gevulde knuffel op zijn rug, in de vorm van een hond. Zo hoopt hij aandacht te vragen voor het belang van het steundier. "Ik zie hoe lang de wachtrij is. Daarom wil ik voor deze mensen lopen, om geld op te halen voor de opleiding en aanschaf van deze geweldige hond, om ervoor te zorgen dat de wachtrij misschien iets korter wordt en collega's sneller kunnen worden geholpen waar dat het hardste nodig is."

In bovenstaande video is te zien hoe Alexander Routers zich aan het voorbereiden is op de Nijmeegse Vierdaagse, inclusief zijn harige rugzak.