Twintig jaar na dodelijke Vierdaagse eert Marnix zijn overleden vader

Voor duizenden wandelaars staat de Nijmeegse Vierdaagse gelijk aan feest, saamhorigheid en de felbegeerde gladiolen op de Via Gladiola. Maar voor sommigen roept het evenement vooral herinneringen op aan de dramatische editie van 2006. Deze week is het twintig jaar geleden dat twee deelnemers overleden tijdens een snikhete wandelweek.

Onder hen was Wim Lankreijer. Zijn zoon Marnix liep jaren later de Vierdaagse alsnog uit, met zijn vader in gedachten. "Gevoelsmatig is de cirkel rond", vertelde hij eerder aan Hart van Nederland. Zijn vader kon de tocht nooit afmaken, maar Marnix voltooide de resterende dagen wel.

De eerste jaren na het overlijden van Wim waren moeilijk voor de familie. Alles wat met sportevenementen of extreme hitte te maken had, bracht de herinneringen terug. Inmiddels heeft het verdriet een plek gekregen, al blijft de Vierdaagse een emotionele periode. Bij het monument op de Wedren staan wandelaars jaarlijks stil bij de overledenen. Gladiolen worden uit boeketten gehaald en als eerbetoon neergelegd. Voor nabestaanden zijn het momenten waarop verdriet en verbondenheid samenkomen.

Zoon Marnix maakt zaterdag het monument, dat onder meer voor zijn vader is opgericht, schoon. Dat is te zien in de video boven dit artikel.