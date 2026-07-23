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Geruchten over 'Fight Night' in Nijmegen gaan rond op sociale media

Evenementen

Vandaag, 21:47

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Op sociale media gaan berichten rond over geplande vechtpartijen op donderdagavond in Nijmegen. Zo zou er mogelijk een 'Fight Night' aangekondigd zijn tijdens de Vierdaagsefeesten. Afgelopen dagen is het onrustig in de Gelderse stad.

Een TikTok-video over de 'Fight Night' op het kanaal @Cenkieee is inmiddels al een half miljoen keer bekeken. De maker zegt een bericht te hebben ontvangen over de geplande acties. "Schijnen veel jongeren vanuit de Randstad te komen om te knokken", staat in het bericht. "Dat is online afgesproken."

De Tiktokker laat zelf in de video weten wat hij van de oproep vindt: "Het is niet Zomervechten. Houd je fucking knokkels thuis. Lekker dansen", roept hij op.

'Zomerfeesten is verpest'

De politie is bekend met de geruchten op sociale media, laat een woordvoerder aan Hart van Nederland weten. Over mogelijke extra maatregelen wil de woordvoerder niets zeggen. "Dit soort oproepen gebeuren vaker. We roepen mensen op om deze niet verder te delen."

In de reacties maken mensen zich zorgen om de onrust rondom de festiviteiten in Nijmegen. "Door zulke gasten hebben we volgend jaar geen zomerfeesten meer", "zomerfeesten is verpest" en "ik weet oprecht niet of ik nog durf zo...", klinkt het in de reacties.

Onrust

Het is al de hele week onrustig in Nijmegen en er gebeurden verschillende incidenten. Dinsdagavond kwam een 18-jarige jongen om het leven door een schietpartij, vlakbij de Vierdaagsefeesten. Afgelopen zaterdag werd een andere jongen zwaar mishandeld. Daardoor gelden er sinds donderdag extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er extra politietoezicht en zijn toegangscontroles aangescherpt.

Door Redactie Hart van Nederland

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