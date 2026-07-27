Twee minderjarige verdachten melden zich na mishandeling beveiliger Nijmegen

Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld bij de politie na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen. Daarmee hebben twee van de vier verdachten zich inmiddels aangegeven, meldt de politie maandagochtend. Naar de andere twee verdachten wordt nog gezocht.

De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de week van de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten. Een beveiliger werd rond 04.45 uur geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein in Nijmegen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie is nog op zoek naar deze twee verdachten. Beeld: politie.

Politie deelt herkenbare foto's als verdachten zich niet melden

Volgens de politie waren zeker vier mensen betrokken bij de mishandeling. Zaterdag werden geblurde bewakingsbeelden van hen gedeeld. Nu twee van de vier verdachten zich hebben gemeld, zijn hun foto's verwijderd. De geblurde foto's van de overige twee staan nog online. Zij hebben tot en met woensdag de tijd om zich te melden. Anders deelt de politie vanaf donderdag herkenbare foto's van het tweetal.