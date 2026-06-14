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Nieuwe aanhouding voor plannen aanslag op synagoge Heemstede

Nieuwe aanhouding voor plannen aanslag op synagoge Heemstede

Crime

Vandaag, 17:07

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De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede op 20 maart. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer die 9 juni al is aangehouden, meldt de politie zondag. Net als bij drie eerder aangehouden verdachten wordt vermoed dat hij handelde met een terroristisch motief.

De politie deelt nu dat de twintiger vrijdag is voorgeleid bij de rechter-commissaris in Amsterdam en dat die besloot dat hij nog veertien dagen blijft vastzitten. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Terroristisch motief

Eerder werden al Amsterdammers van 14, 17 en 18 jaar aangehouden. Allen worden verdacht "van het treffen van voorbereidingshandelingen om een explosie te veroorzaken dan wel brand te stichten in vereniging, met een terroristisch motief".

Door extra surveillance voorkwam de politie dat de explosie bij de synagoge in de buurt van de Adriaan Pauwlaan daadwerkelijk plaatsvond.

Late melding

Dat de politie de aanhouding pas zo laat meldt, komt volgens een woordvoerder door een afweging van genoeg mankracht en timing. Vrijdag, de dag van de voorgeleiding, was de politie druk met de explosie in een sportschool in Amsterdam. "En we vonden het belangrijk dit te melden op een moment dat het zichtbaar was." De woordvoerder noemt de melding zelf "rijkelijk laat".

Meerdere synagogen en andere joodse plekken waren dit jaar doelwit van aanslagen. Voor een explosie bij een synagoge in Rotterdam stonden al jongeren van 17 tot 23 jaar voor de rechter op 9 juni, de dag dat de vierde verdachte voor de mislukte actie in Heemstede werd aangehouden. De oudste, verdachte Kwasi Y., wordt ook in verband gebracht met de poging in Heemstede, een aanslag bij een synagoge in Amsterdam en een explosie op de Amsterdamse Zuidas.

Door ANP

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