Verdachten aanslag Rotterdam bekennen, maar wisten niet dat het om synagoge ging

Vier verdachten die een aanslag zouden hebben gepleegd bij een synagoge in Rotterdam op 13 maart hebben bekend. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. De verdachten ontkennen dat zij wisten dat het om een synagoge ging. Twee andere verdachten zwijgen tot op heden. Zij speelden volgens justitie een "faciliterende en coördinerende rol".

De vier uitvoerders zouden voor de aanslag 3000 euro krijgen, volgens justitie. Dinsdag staan zes verdachten tussen de 17 en 23 jaar voor de rechter. Vijf van hen komen uit Tilburg. De oudste komt uit Amsterdam. De zaak van de minderjarige verdachte wordt behandeld achter gesloten deuren.

Het Openbaar Ministerie ziet de explosie als een terreuraanslag, omdat die bedoeld was om de Joodse bevolking "ernstige vrees" aan te jagen. Volgens de officier van justitie gaat het om "feiten die de Joodse gemeenschap in het hart hebben getroffen en waarvan de gevolgen nog altijd nadreunen".

Justitieminister Van Weel heeft in maart gereageerd op het incident bij de synagoge:

1:41 Van Weel: brand in synagone 'ruik naar antisemitisme'

Cobra 6 en fles benzine

Bij de explosie aan het A.B.N. Davidsplein werd een cobra 6 en een fles benzine gebruikt. "Door snel ingrijpen van de politie is een tweede explosie bij de synagoge aan de Mozartlaan voorkomen", aldus de officier. Vier verdachten konden gelijk worden aangehouden.

De aanslagen zijn opgeëist door een pro-Iraanse groep, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI). Drie kwartier na de explosie verschenen beelden in een Telegramkanaal van de organisatie. De organisatie eiste eerder ook gelijksoortige aanslagen op in het Belgische Luik en in Griekenland.

Geen verband

Justitie zegt geen verband te zien tussen deze verdachten en andere incidenten in het land. In maart en april waren er verschillende explosies bij joodse instellingen in Amsterdam en Nijkerk.