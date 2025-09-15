Politie ziet forse stijging in meldingen van zedenmisdrijven

De politie kreeg in de eerste zes maanden van dit jaar bijna 8000 meldingen van zedenmisdrijven. Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd. Het aantal officiële aangiftes ging zelfs met 22 procent omhoog, van 1675 vorig jaar naar ruim 2000 dit jaar.

Volgens zedenspecialist Lidewijde van Lier is het niet zeker dat er daadwerkelijk meer zedenmisdrijven plaatsvinden. "Wij weten alleen hoeveel mensen zich bij ons melden, niet hoeveel mensen slachtoffer worden van een seksueel misdrijf", zegt zij. Wel ziet de politie dat slachtoffers sneller hulp zoeken. Dat kan te maken hebben met de toegenomen aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en het maatschappelijk debat daarover.

Sinds 1 juli 2024 geldt de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Daardoor is seks tegen iemands wil sneller strafbaar, ook zonder dwang. "Sinds de invoering zagen we direct een forse stijging in het aantal meldingen en aangiftes", aldus Van Lier.

Hogere werkdruk bij zedenteams

De stijging heeft gevolgen voor de werkdruk bij de politie. "Politiemensen bij de zedenteams ervaren die druk dagelijks", zegt Van Lier. Toch vindt zij het positief dat meer slachtoffers zich melden. "Zeker na de invoering van de nieuwe wet is er meer strafbaar en kunnen wij dus beter helpen."

Over de recente ernstige zaken in Nederland benadrukt de politie dat slachtoffer en dader vaak bekenden van elkaar zijn. Incidenten waarbij een onbekende plotseling toeslaat, komen volgens Van Lier het minst voor.

De aantallen zijn vergelijkbaar met de tweede helft van vorig jaar, toen er ook rond de 7000 meldingen en 1700 aangiftes werden gedaan. Opvallend hoog was de eerste helft van 2022, met meer dan 8200 meldingen. Volgens de politie hing die piek samen met de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

