Celstraf voor voetbaltrainer Stijn P. die 'zoenles' aan pupillen wilde geven

Voetbaltrainer Stijn P. (24) is door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij zou minderjarige pupillen om naaktfoto’s gevraagd hebben en probeerde met hen af te spreken voor seks. Hij moet zich laten behandelen, mag geen contact hebben met de slachtoffers en mag niet meer werken met kinderen.

Stijn P. bood voetballers jonger dan 16 jaar tussen 2021 en 2023 ijs, geld en dure schoenen aan voor foto's van hun schaamstreek, of seksuele handelingen. Dat gebeurde in Haarlem en de regio IJmond. Hij probeerde met de pupillen af te spreken na trainingen om met ze te zoenen of ze af te trekken. Hij bood ook weleens kaartjes aan voor Ajax als ze mee wilden doen aan zijn 'zoenles'. P. zou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben vervalst om te werken op een school.

Samen zoenen of masturberen

' De verdachte heeft zich over een lange periode schuldig gemaakt aan ernstige seksuele delicten tegen minderjarige jongens', staat in het vonnis. Vier jongens stuurde foto's naar hem en hij heeft geprobeerd met twee jongens af te spreken om te gaan zoenen of samen te masturberen. 'De verdachte ging subtiel te werk en heeft zich niet bekommerd om de jonge leeftijd van deze kinderen, en de gevolgen van dien. De jongens vertelden dat ze enorm hadden opgekeken naar Stijn P. Dat vertrouwen heeft hij ernstig beschaamd.'

Volgens P. waren veel van de gesprekken bedoeld als grapje, maar hij geeft toe dat hij zich grensoverschrijdend heeft gedragen. 'Het is zorgelijk dat de verdachte niet of nauwelijks lijkt in te zien hoe kwalijk hij heeft gehandeld', stelt de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. P. was eerder verdachte in een zedenzaak, die wegens gebrek aan bewijs werd geseponeerd.

ANP