Jonge pupillen benaderd voor seks: voetbaltrainer (24) betuigt spijt

Een 24-jarige voetbaltrainer, die ervan wordt verdacht dat hij tussen 2021 en 2023 jonge pupillen heeft verleid tot het maken van seksueel getinte foto's en hen voorstelde af te spreken voor seks, heeft maandag spijt betuigd. "Vandaag hoop ik te laten zien dat ik een nieuwe start wil maken", zei Stijn P. in de rechtbank in Alkmaar.

De verdachte trainde voetballers jonger dan 16 jaar in Haarlem en de regio IJmond. Hij zou een aantal geld en drank hebben aangeboden voor het maken van foto's van hun schaamstreek. In Bentveld, Haarlem en Beverwijk zou hij jongens hebben voorgesteld om buiten de trainingen om af te spreken om te zoenen of af te trekken.

Een van hen bood hij een 'zoencursus' aan in ruil voor Ajax-tickets. P. zou daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben vervalst en die hebben gebruikt bij de school in Duivendrecht, waar hij werkte. Daar is hij ontslagen.

In de cel

De verdachte zat korte tijd in een politiecel en kwam in december 2023 op vrije voeten. Hij werd een jaar later weer opgepakt omdat hij de vervalste VOG naar zijn werkgever zou hebben gestuurd. De zaak werd maandag voor het eerst in een openbare zitting besproken.

"Ik zit nu honderd dagen in de cel en heb veel nagedacht over wat ik wel en niet meer wil", zei P. tegen de rechters. "Natuurlijk heb ik domme dingen gezegd tegen de slachtoffers", zei hij. "Ik sta open voor elke vorm van hulp. Alstublieft, help mij." Hij zei weer in Amsterdam te willen studeren en te werken in de horeca.

Zijn advocaat zei: "De huidige detentie heeft zijn werk gedaan." Ze vroeg de rechtbank om haar cliënt de kans te geven om zijn strafzaak in vrijheid af te kunnen wachten en "om zijn leven weer op de rit te krijgen". "Zijn leven staat al twee jaar in het teken van deze zaak." Als de rechtbank dinsdag beslist om de man vast te houden, dan is de volgende zitting op 11 juni.

ANP