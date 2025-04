Meer jodenhaat in Nederland: ‘Schaamte lijkt ervan af’

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde vorig jaar 421 antisemitische incidenten, een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van 2023. Opvallende pieken waren te zien in de categorieën antisemitisme in de openbare ruimte en vandalisme.

Het aantal antisemitische incidenten in de openbare ruimte steeg met 45 procent. "Herkenbare Joden kregen vaker te maken met scheldpartijen, bedreiging en intimidatie", merkt het CIDI op. Vandalisme tegen Joodse doelen steeg vorig jaar met 44 procent. Zo werden in verschillende gevallen mezoeza's (gebedsrollen) "met geweld van de deurposten geslagen" en werd een bord van een Joodse begraafplaats beklad.

Vorig jaar oktober maakte het kabinet bekend 4,5 miljoen euro vrij te maken voor een intensieve aanpak van antisemitisme. Dat zie je in de video bovenaan.

Dieptepunt na wedstrijd Ajax-Maccabi

Een "dieptepunt van antisemitisme" deed zich volgens het CIDI voor in de nacht na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november. Toen werden Israëlische voetbalfans en Joden in Amsterdam "het slachtoffer van gewelddadige antisemitische aanvallen". De eerste verdachten zijn inmiddels veroordeeld, waarbij het OM in een aantal gevallen stelde dat er sprake was van een antisemitisch motief bij het geweld.

"Antisemitische uitingen gebeuren steeds openlijker", reageert Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner. "Het lijkt of de schaamte ervan af is." De nieuwe cijfers tonen "de verharding van onze maatschappij", vindt Verdoner. Volgens hem moet de pakkans omhoog, zowel offline als online. Ook onderwijs is belangrijk. "De Holocaust verdient meer aandacht in de klas en we moeten zorgen dat die lessen beter beklijven."

In totaal kwamen in 2024 ongeveer 1700 meldingen binnen bij het CIDI. Een kwart daarvan is als "onomstotelijk antisemitisch" beoordeeld. Incidenten op sociale media worden niet meegenomen, daar doet het CIDI apart onderzoek naar. En kritiek op Israël valt niet onder antisemitisme.

ANP