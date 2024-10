Huis van Joodse Michael wordt volledig vernield na uitspraken tijdens 7 oktober-herdenking

Michael Asuss schrikt zich kapot wanneer hij woensdagavond na een lange dag thuis komt. Zijn deur stond open en er lagen stukken hout op de vloer. "Ik heb de lichten aan gedaan en schrok me wild; alles was kapot." De politie is een onderzoek gestart naar de inbraak en vernielingen in het huis van de Joodse man in Amsterdam-Buitenveldert.

“Het is allemaal vernietigd met zoveel haat”, vertelt Michael Asuss tegen Hart van Nederland. Hij denkt dat iemand hem heeft gevolgd nadat hij de pers te woord heeft gedaan toen hij op De Dam stond tijdens de 7 oktober-herdenking. Daar deed hij heftige uitspraken over Hamas. Maar dat staat volgens Michael helemaal los van het Palestijnse volk.

Veiliger in Israël

Donderdagochtend is burgemeester Femke Halsema bij Michael langs geweest. "Zo'n lieve vrouw. Ze heeft aangeboden dat ik twee nachtjes in een hotel mag blijven en heel mijn huis wordt schoongemaakt. Dat heeft zij voor me geregeld." Want Michael blijft nu niet graag thuis, het liefst pakt hij zijn koffer en vertrekt hij naar Israël. “Ik voel mij op dit moment veiliger daar dan hier. Dat vind ik wel heel vervelend om te zeggen.”

De gemeente organiseert op korte termijn een bijeenkomst voor buurtbewoners. "Ik kan me voorstellen dat er onrust in de buurt is", zegt burgemeester Femke Halsema. Ze spreekt van een afschuwelijke inbraak. "Politie was snel ter plaatse en heeft een onderzoek gestart. Dat loopt volop, dus dat moeten we afwachten. Maar het lijkt te gaan om een antisemitische aanval en dat nemen we uiterst serieus."

ANP/Hart van Nederland