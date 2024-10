Op het veld en in de klas: Joodse Jules en Palestijnse Mahmoud slaan brug voor meer begrip

Mahmoud en Jules voetballen al lange tijd samen in hetzelfde recreantenteam. Mahmoud is Palestijn, Jules is van Joodse afkomst. Na de gebeurtenissen op 7 oktober had dat – zoals bij veel mensen gebeurde – een gevoelige kwestie kunnen worden tussen de twee. Maar in plaats daarvan besloten ze met elkaar in gesprek te gaan. Ze begrijpen elkaars standpunten en proberen deze nu over te brengen op jongeren. Ze geven gastlessen op middelbare scholen in Enkhuizen.

Mahmoud en Jules kenden elkaar al voor 7 oktober 2023, maar sinds de aanslag van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog in Gaza zijn de twee meer met elkaar opgetrokken. Ze zien elkaar nu niet alleen meer elke maandagavond op het voetbalveld, maar ook op scholen. Ze geven namelijk gastlessen op middelbare scholen in de buurt.

Wederzijdse interesse

Klassen met leerlingen uit 4- en 5-havo gaan met elkaar in gesprek over geloof, het Midden-Oosten en over begrip en respect voor elkaar. "Wat wij proberen te doen, is juist over die woede heen elkaar te blijven vinden," vertelt Jules. "Aan de andere kant mogen we best boos zijn over wat daar gebeurt, en daar moeten we ons ook over uitspreken," vult Mahmoud aan.

De jongens spreken elkaar dus niet alleen op het voetbalveld of in de klas. "Jules toont ook interesse in mij als Palestijn, als moslim, maar ook als Enkhuizer en Nederlander, en andersom geldt dat ook," vertelt Mahmoud verder. "We moeten het gesprek blijven voeren, we willen ook laten zien dat wij veel overeenkomsten hebben. Dat is er ook gewoon en een mooi beginpunt om dichter bi elkaar te kunnen komen."