Gezicht van muurschildering van Anne Frank uitgewist: 'Ben nieuwsgierig naar de boodschap'

Een muurschildering van Anne Frank op een geluidsmuur langs de A28 bij Amersfoort is beschadigd. Het gezicht van het Joodse meisje is volledig uitgewist. Wanneer dit is gebeurd, is niet bekend. De muurschildering is een kunstwerk van Bas van Oudheusden. Hij maakte dit kunstwerk ongeveer 16 jaar geleden. Het uitwissen maakt op sociale media veel tongen los.

In augustus vorig jaar werd een standbeeld van Anne Frank twee keer beklad. Op een foto is te zien dat er met rode verf Free Gaza op de sokkel van het beeld is geschreven. Ook de handen van de beeltenis van Anne Frank zijn rood gemaakt. Dit is te zien in de bovenstaande video.

Zelf noemt de kunstenaar het geen vernieling. "Het gezicht is weggeschilderd. Twee weken geleden heb ik het gerestaureerd, waardoor het weer in the picture is gekomen", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Het gaat om een meisje dat slachtoffer is van de oorlog. Dát is het verhaal."

Niet boos

Van Oudheusden zegt niet boos te zijn op de mensen die het gezicht hebben uitgewist. "Ik ben benieuwd wie dit heeft gedaan en welke boodschap erachter zit. De beschildering zorgt er niet voor dat ik verontwaardigd ben, het maakt mij wel nieuwsgierig. Toenemende polarisatie zorgt juist voor toekomst die we met elkaar niet willen. Anne Frank moet ons helpen herinneren wat de verkeerde weg is om in te slaan", aldus de kunstenaar.