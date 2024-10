Liftmonteur ziet kunstwerk aan voor rotzooi, museum vindt werk terug in vuilnisbak

Een kunstwerk van de Franse kunstenaar Alexandre Lavet is onlangs per ongeluk in de vuilnisbak beland in het LAM museum in Lisse. Een liftmonteur, die inviel voor een vaste medewerker, dacht dat de beschilderde bierblikjes rotzooi waren en gooide ze weg, zo meldt het museum. Het gaat om twee lege, met acrylverf beschilderde blikjes bier, getiteld All the good times we spent together. Het kunstwerk staat symbool voor waardevolle momenten met vrienden.

De schrik was groot toen het werk zoek bleek te zijn, aldus een woordvoerster van het museum. "Er zit veel tijd en emotie in dit kunstwerk." Het museum ging direct op zoek en vond de blikjes intact terug. De blikjes krijgen de komende tijd een ereplaats bij de entree van het museum, op een sokkel.

Voor veel alledaagse objecten en etenswaren is er tegenwoordig wel een museum. Zoals dit speciale museum voor Bossche Bollen in Den Bosch:

Alledaagse objecten

In het LAM museum staat kunst rondom het thema eten en drinken centraal. Volgens museumdirecteur Sietske van Zanten worden bezoekers continu verrast door de manier waarop de kunstwerken worden gepresenteerd. “We laten bezoekers op een bijzondere manier naar alledaagse objecten kijken,” zegt ze. “Dat effect wordt versterkt door kunst op onverwachte plekken te tonen."

De blikjes van Alexandre Lavet op de lift in het LAM museum. Beeld: LAM Museum

De monteur krijgt geen schuld voor de vergissing. "Hij verving iemand die het museum goed kende en heeft naar eer en geweten gehandeld," aldus het museum.

Beeld: LAM Museum