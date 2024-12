Recordbedrag in Tussen Kunst en Kitsch voor schilderij van opa

Met een gevulde plastic tas liep de nietsvermoedende eigenaresse van het peperdure schilderij naar de Tussen Kunst en Kitsch-markt in Gouda. Ze kwam naar buiten met een bedrag van 300.000 euro. Zo'n grote en bijzondere vondst is in het programma nog nooit gedaan, zo meldt AVROTROS. Het gaat om een schilderij van Alexej von Jawlensky.

Tijdens de opnamedag stond iedereen versteld. Expert Willem de Winter meldt: "Het is zonder twijfel de meest bijzondere en belangrijkste vondst in mijn carrière bij het programma." Presentator Frits Sissing vult aan: "Deze vondst bewijst maar weer dat ook in Nederland zomaar internationale topstukken vanuit familiebezit kunnen opduiken. Precies dit maakt het programma zo spannend."

Kleurrijke vangst

De expert had bij het zien van het kunstwerk direct een vermoeden en deze is bevestigd door collega Paul van Rosmalen. De eigenaresse had het schilderij van haar vader gekregen, die hem weer van zijn vader had gekregen. Zij vond het kleurrijke portret als kind al mooi.

Het portret is geschilderd door de Rus Alexej von Jawlensky. "U heeft een onvermoede parel bij u in huis hangen van een kunstenaar met een enorme reputatie die van groot belang is voor alle generaties na hem. Zijn werk is in heel veel musea te bewonderen", vertelt expert Willem de Winter tijdens de opnames. De eigenaresse reageert: "Dit is niet te geloven." Ter bevestiging is het werk nu aangeboden aan het Jawlensky Archiv, de vrouw overweegt het werk in bruikleen te geven bij een museum.

Over het kunstwerk en de kunstenaar

Het portret is geschilderd met olieverf. De ondergrond, een soort papier met linnenstructuur, is typerend voor de stijl van Jawlensky. Jawlensky staat bekend om zijn vrouwenportretten die in zijn tijd een verfrissende blik op kunst gaven. Hij was actief in de jaren nadat Gauguin, een baanbrekende schilder, dat was en haalde veel inspiratie uit schilders zoals Matisse.

Close-up van het portret van Jawlensky. Beeld: Michiel Elsevier Stokmans

Zijn manier van portretteren was nog nooit eerder zo uitgevoerd. De 'abnormale' kleuren met welke hij het contour invulde, waren heel nieuw en zorgden voor een nieuwe kijk op het expressionisme. Bekende werken zijn 'Vrouwenkop' (1911) en 'Portret van Alexander Sacharoff' (1909). De eerste is te zien in Kunstmuseum Den Haag.

Beeld: Michiel Elsevier Stokmans