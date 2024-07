Man zwaargewond na schietincident in Rotterdam, dader spoorloos

Een man is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een schietincident in Rotterdam. De politie ontving rond 14.31 uur een melding van het incident. De exacte omstandigheden en aanleiding van de steekpartij zijn nog onduidelijk. De identiteit van het slachtoffer is ook nog niet bekendgemaakt.

De politie is nog op zoek naar de dader. De verdachte wordt beschreven als een man met een vol postuur, een baardje, krullen, zwarte kleding en een licht getinte huid. Hij is tussen de 30 en 35 jaar oud.

'Veel bloed op straat'

De situatie op de plaats van het incident is ernstig volgens de politie; er ligt veel bloed op straat doordat de neergestoken man veel bloed is verloren. Naast reguliere hulpdiensten is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen.

De politie heeft een groot onderzoek ingesteld en is op zoek naar de verdachte.