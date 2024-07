Nederlands gezin raakt gewond bij botsing in Duitse Winterberg

Een Nederlands gezin is gewond geraakt bij een aanrijding in het Duitse Winterberg. Hun auto botste frontaal op een bestelbus op een kruising. Een 9-jarige jongen raakte ernstig gewond en werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

De Duitse politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. De 36-jarige bestuurder en zijn 33-jarige vrouw raakten gewond, evenals de vier kinderen achterin, waarvan de oudste 11 jaar en de jongste 7 maanden oud is.

De vrouw en drie kinderen werden met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Ook de twee inzittenden van de bestelbus, mannen van 41 en 24 jaar, raakten gewond.

ANP