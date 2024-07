Niet acht maar vier verdachten betrokken bij fatale mishandeling Den Haag

De Somalische man die afgelopen weekend overleed na een zware mishandeling op het Plein in Den Haag, werd belaagd door vier mannen. Eerder sprak de politie over acht verdachten, maar "inmiddels is duidelijk dat vier van hen geweld hebben gepleegd", luidt een verklaring. Het gaat om mannen tussen de 18 en 35 jaar met een getinte huidskleur.

Met passantenonderzoek komend weekend, flyers en zogeheten stoepborden op het Plein probeert de politie informatie te krijgen. Ook roept ze op eventuele beelden te delen. Mensen die afgelopen weekend op het Plein waren en van wie de telefoon daar de mast in het gebied heeft aangestraald, krijgen een sms van de politie met het verzoek om informatie te delen.

Het slachtoffer verbleef in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard.

ANP