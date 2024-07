Politie deelt meer informatie over gewelddadig gedode man in Den Haag

De politie in Den Haag heeft meer informatie gedeeld over de identiteit van de 23-jarige man die overleed na een zware mishandeling op het Plein. Het blijkt te gaat om een man uit Somalië, die woonachtig was in het asielzoekerscentrum in de Noord-Hollandse plaats Heerhugowaard.

De man werd in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli in het populaire uitgaansgebied in elkaar geslagen. Aan de mishandeling heeft vermoedelijk vooraf een ruzie op Lange Poten plaatsgevonden. Naar acht verdachten die betrokken waren bij de mishandeling is de politie nog op zoek. Het gaat om acht mannen tussen de 18 en 35 jaar met een licht getinte huidskleur.

Getuigen

Daarbij vraagt de politie ook de hulp van het publiek. Zo worden er getuigen gezocht en mensen die toevallig (camera)beelden hebben van de mishandeling of omgeving. Mensen met informatie kunnen vertrouwelijk contact opnemen met het team Criminele Inlichtingen via 088-6617734, de opsporingstiplijn via 0900-8070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kan online gereageerd worden via deze link.