Man wil opgepakt worden en vernielt ruiten drie politieauto's

Een 41-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij in Tilburg bij drie politiewagens de ramen had ingeslagen. Zijn verklaring: hij wilde opgepakt worden, zo meldt de politie.

Vrijdagavond laat gingen agenten af op een melding van vernieling op de Spoorlaan. Daar had een man een ruit van een gebouw ingegooid. De dader wachtte de politie op, bekende en vroeg om meegenomen te worden. Maar de agenten noteerden alleen zijn gegevens en vertelden hem weer te vertrekken.

Ramen drie politieauto's vernield

Een paar uur later hoorden agenten die in het politiebureau aan de Stationsstraat werkten lawaai buiten. Daar bleken de ramen van drie politieauto's te zijn vernield. Tussen de wagens zat de man van vrijdagavond met zijn handen in zijn nek. Dit keer nam de politie hem wel mee.

Waarom hij zo graag de cel in wilde, is de politie niet duidelijk geworden. Wel bleek dat de man geen vast woon- of verblijfadres had.

ANP