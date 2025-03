Beschonken man steekt kat van vriendin in brand: OM eist 30 maanden cel

Een 35-jarige man uit Amersfoort heeft zich deze week voor de rechter moeten verantwoorden voor een gruwelijke daad: het in brand steken van een kat, met de dood als gevolg. Dat meldt RTV Utrecht. De brandstichting gebeurde in de nacht van 5 op 6 december 2023 in een woning in Zeist. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van 30 maanden.

De Amersfoortse verdachte is door zijn eigen vriendin, het baasje van de kat, aangegeven bij de politie. Zij wordt die nacht rond 02.25 uur gewekt door vreemde geluiden en ruikt een brandlucht. Beneden treft de vrouw één van haar katten in vuur en vlam aan. In een poging de vlammen te blussen gooit ze hem buiten in de vijver. De vrouw belt 112 en geeft aan haar partner, die op dat moment op de bank ligt, te verdenken van de brandstichting.

De kat overleefde de brand niet. Door de ernstige verwondingen – het dier was opgezwollen en kon nauwelijks ademhalen – moest een dierenarts hem laten inslapen. Volgens het OM verklaarde de dierenarts nog nooit zoiets gruwelijks te hebben gezien.

Kat bespoten met ovenreiniger

De verdachte beweert dat het een ongeluk was. Hij zou de kat met ovenreiniger hebben bespoten omdat het dier hem liet schrikken en zichzelf vervolgens per ongeluk in brand hebben gestoken met een sigaret. Hoe de kat daarna in lichterlaaie stond, zegt hij zich niet te kunnen herinneren. "Ik was niet helder, ik had gedronken en drugs gebruikt", verklaarde hij in de rechtbank.

Het OM gelooft dat niet. Onderzoek van de politie wijst uit dat de man een uur voor het incident zocht naar dodelijk vergif voor katten. Een dag later stuurde hij bovendien een bericht naar een vriend waarin hij bekende een kat in brand te hebben gestoken.

Tweede kans

Naast dierenmishandeling wordt de man ook verdacht van brandstichting. Volgens het OM bracht hij bewust brandgevaar in een huis vol brandbare spullen, terwijl het dochtertje van zijn vriendin boven lag te slapen. Opvallend is dat de relatie tussen de verdachte en zijn vriendin inmiddels is hersteld. Ze wonen weer samen en hebben opnieuw huisdieren, waaronder katten.

De rechtbank doet op 17 maart uitspraak.