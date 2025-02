Vermiste Poezzie (17) was 5 jaar nergens te bekennen, maar is weer gevonden

Poezzie verdween 4 jaar en 9 maanden geleden in Amsterdam. Zijn baasjes zochten maandenlang naar de toen 12-jarige kat, maar konden hem niet vinden. Een mysterie, want Poezzie was toch echt gechipt en geregistreerd. Na een tijdje gaven zijn baasjes het op, maar toen gebeurde iets extreems onverwachts: Poezzie werd afgelopen weekend teruggevonden.

De baasjes in bovenstaande video werden zelfs na 7 (!) jaar herenigd met hun kat.

Afgelopen zondag werd het gezin gebeld, vertelt Lisa van Nievelt aan Het Parool. De Dierenambulance had Poezzie, inmiddels 17 jaar oud, gevonden. Iemand had de vermagerde kat aangetroffen in een tuin in Amsterdam-Zuid en naar de organisatie gebracht.

Poezzie raakte vermist in 2020. Het gezin was een paar dagen naar Egmond en toen ze thuiskwamen, kwam Poezzie niet meer thuis, vertelt Van Nievelt. "Hij woonde heel veel buiten en kon makkelijk drie dagen alleen zijn."

Jarenlang was de kat vermist, tot afgelopen zondag. Het nieuws kwam hard binnen, vertelt Van Nievelt tegen Het Parool. "Ik moest bijna huilen, het voelt nog steeds onwerkelijk. Dat is wat me het meest bezighoudt: Wat heeft Poezzie de afgelopen 5 jaar gedaan?"

Witte neusje

De kat is inmiddels weer thuis, en voelt zich ook helemaal thuis, zegt Van Nievelt. "Alsof hij ons huis nog kende. Hij liep rondjes om de eet- en drinkbakjes en ging meteen de trap op. Hij krult op ons bed. En als hij slaapt, drukt hij zijn witte neusje tegen ons aan en gaat hij spinnen, net zoals altijd."