Kat drie maanden na overlijden baasje gevonden in woning: 'Moederziel alleen'

Deurwaarders hebben begin februari een kat gevonden in een lege woning aan de Fannius Scholtenstraat in Den Haag. "Moederziel alleen", schrijft Dierenambulance Den Haag op Instagram. Het baasje van de kat bleek al drie maanden eerder overleden te zijn.

De huisgenoot van het baasje "was met de noorderzon vertrokken" en had de kat achtergelaten, aldus de dierenambulance. Chauffeur van de dierenambulance John vond de zwart-witte kat na de melding "doodsbang" in de slaapkamer.

Beeld: Dierenambulance Den Haag

Begin januari zat poes Kenya vast in huis. De dierenambulance moest het dier uiteindelijk redden uit een regenpijp (zie bovenstaande video).

Vogels en muizen

De balkondeur van de slaapkamer stond open. "Dat is waarschijnlijk zijn redding geweest, want we vonden overblijfselen van een half opgegeten vogel in de slaapkamer", aldus John. Hij denkt dat de kat zich al die maanden in leven heeft weten te houden door het eten van onder andere vogels en muizen. De kat zag er volgens John "weldoorvoed" uit.

"De kat heeft eerst een verwenarrangementje in ons hospitaal gekregen", zegt John. Daarna is hij naar het Haags Dierencentrum gebracht. Vanuit daar gaan ze op zoek naar een nieuw baasje. De kat was gelukkig in "prima conditie".