Verloren kroegkat Sambal na weken mysterieus avontuur teruggevonden

Na weken vermist te zijn, is kroegkat Sambal van café Fonteyn op de Nieuwmarkt in Amsterdam eindelijk terug. De roodharige kater, die begin januari verdween, werd maandagochtend gevonden in de Leidsestraat. Zijn baasjes zijn dolblij, maar waar hij al die tijd was, blijft een mysterie.

Het café kreeg maandagochtend het verlossende telefoontje. "Het is zo fijn dat hij weer terug is",zegt barkeeper Marijn tegen NH Nieuws. Ook collega Merel reageert dolblij: "We sprongen echt een gat in de lucht, ongelofelijk." Waar Sambal al die tijd heeft uitgehangen, is een raadsel. "Het enige dat we weten, is dat hij heel erg dik is geworden", aldus Marijn.

Angst voor ontvoering

Sambal verdween begin januari. Op 5 januari werd zijn halsband met AirTag gevonden in een fietskratje, waardoor gevreesd werd dat de kat was ontvoerd. Het personeel van het café was kapot van verdriet en startte een grote zoekactie met posters en flyers.

Sambal is niet zomaar een kat, maar een vaste waarde in het café. Stamgasten en personeel zijn gek op hem. "Hij is zo speels en sociaal. Mensen komen speciaal voor hem terug. We kunnen niet zonder hem."