Politie zoekt baasje van levend gevilde kat in Nieuwegein

De politie in Nieuwegein is op zoek naar het baasje van een kat die op 13 januari levend gevild werd gevonden in een container op bedrijventerrein Laagraven. Het dier was zo ernstig toegetakeld dat een dierenarts hem moest laten inslapen.

Uit sectie blijkt dat het gaat om een jonge, niet-gecastreerde kater zonder chip. Hij lijkt een kruising met een Siberische of Noorse boskat en heeft een zwart-grijs-witte vacht. Opvallend zijn de zwarte haren rond zijn neus, lichtgrijze 'wenkbrauwen' en pluimpjes bij de oren.

Helaas worden dieren vaak gedumpt. In de video zie je hoe vier kittens in een dichtgetapete doos zijn achtergelaten in Den Haag.

De politie vermoedt dat de kat tussen zondag 12 januari 20.00 uur en maandag 13 januari 19.30 uur is gedumpt in een container op industrieterrein Laagraven. De exacte locatie van de container is onduidelijk.

Zoektocht naar eigenaar cruciaal

Het vinden van de eigenaar kan een doorbraak betekenen in het onderzoek naar deze gruwelijke dierenmishandeling. De politie benadrukt dat de rol van de eigenaar nog onbekend is en roept op om speculaties te vermijden.

Mensen die de kat herkennen of andere informatie hebben, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Ook camerabeelden uit de omgeving kunnen helpen bij het onderzoek.