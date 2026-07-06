35-jarige man uit Spijkenisse verdacht van meerdere zedenmisdrijven

Een 35-jarige man uit Spijkenisse wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag, meldt de politie. Hij zou afgelopen vrijdag meerdere zedenmisdrijven hebben gepleegd. De verdachte zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie kreeg afgelopen vrijdag in zeer korte tijd meerdere meldingen van zedenincidenten in Spijkenisse. Door grote inzet van de politie en samenwerking met burgers via Burgernet kon de verdachte snel worden aangehouden.

Een vader van een tienermeisje laat aan een 112-correspondent weten dat zijn dochter tijdens het uitlaten van haar hond door een man de bosjes werd ingetrokken. Het meisje wist zich los te maken en begon hard te gillen. Omwonenden kwamen daarop naar buiten en de politie werd direct ingeschakeld. De verdachte nam vervolgens de benen.

In de video in dit artikel wordt uitgelegd welke straffen we in Nederland kennen.

Grote impact

"Wij realiseren ons dat deze zaak grote impact heeft op zowel slachtoffers als op inwoners van Spijkenisse. Vanwege privacy en de gevoeligheid rondom zedenzaken zijn we verder terughoudend in de informatie die we delen", aldus de politie. Speciaal opgeleide zedenrechercheurs helpen de slachtoffers. Voor hen is hulpverlening opgestart.