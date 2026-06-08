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In hoger beroep fors hogere straf in zedenzaak ex-Moamdirecteur (37)

Crime

Vandaag, 12:21

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De 37-jarige Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moam, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft meerdere zedenmisdrijven gepleegd. Jonge mannen en 15-jarige jongens werden slachtoffer van aanranding en verkrachting.

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Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen dan de rechtbank en kwam daardoor tot een fors hogere straf. De rechtbank legde eerder anderhalf jaar cel op, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Volgens het hof is bewezen dat N. zich schuldig heeft gemaakt aan twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee minderjarigen. Voor vier andere verkrachtingen en een poging daartoe volgde vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

In de bovenstaande video hoor je het verhaal van één van de slachtoffers.

In 2021 kwam de zaak tot het licht na publicaties in Het Parool en NRC seksueel wangedrag van Martijn N. Bijna dertig mannen deelden daarin hun ervaringen met N. Deze artikelen brachten meerdere mannen ertoe zich bij de politie te melden.

Negeren van grenzen slachtoffer

Via sociale media zocht N. contact met zeer jonge mannen en sprak hij bij hen thuis af. Het kwam dan vaak aan op ruige seks. "Binnen enkele seconden gebeurde het uit het niets. Het werd van kwaad tot erger. Ik weet niet wat erger was, het misbruik of het wurgen", vertelde een slachtoffer tijdens een zitting in 2024.

Volgens het hof heeft N. in die gevallen "steeds ervoor gekozen de grenzen van de slachtoffers te negeren". N. vertoonde volgens het hof "overrompelend en dominant" gedrag, waarbij ook sprake was van intimidatie en geweld. Alle slachtoffers waren jonger en seksueel minder ervaren dan de verdachte.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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