Slachtoffer zedenzaak ex-Moamdirecteur Martijn N.: 'Het werd van kwaad tot erger'

"Toen hij mij wurgde, dacht ik dat het het einde zou zijn." Het zijn de woorden van één van de vermeende slachtoffers van ex-Moamdirecteur Martijn N. (36). Hij wordt verdacht van een reeks verkrachtingen, ontucht met minderjarigen en een poging tot zware mishandeling. Het Openbaar Miniserie (OM) eiste maandag een celstraf van acht jaar.

N. was een prominente figuur in de Amsterdamse modewereld, die bij het voormalige modeplatform Moam jong talent koppelde aan bekende ontwerpers. Hij raakte in opspraak nadat 28 mannen hem in 2021 in NRC en Het Parool hadden beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In januari 2022 hield de politie hem aan. Hij mocht zijn proces in vrijheid afwachten.

Hij zou telkens op min of meer dezelfde manier te werk zijn gegaan. N. zocht vooral via sociale media contact met vaak jonge, seksueel onervaren jongens van buiten zijn woonplaats Amsterdam. Hij sprak meestal met hen bij hem thuis af. Daar overrompelde hij hen met seksuele avances, die uitmondden in ruw, dominant seksueel gedrag. De jongens keken tegen hem op en durfden zich vaak niet te verzetten.

Misbruik en wurgen

"Ik was actief in de balletwereld. Toen ik erachter kwam dat hij eigenaar was van een goedlopend mediabedrijf, wekte dat mijn interesse en vertrouwen. Naast ballet had ik een passie voor mode", zegt een toen 19-jarig slachtoffer in de rechtbank maandag. Ze spraken elkaar via sociale media. "Hij liet me weten wat hij voor jong talent deed en dat mijn talent voor ballet iets kon betekenen. Ik dacht dat het misschien een opstap voor mij zou kunnen zijn binnen de modewereld."

Ze spraken vervolgens dus af bij hem thuis toen het gebeurde. "Binnen enkele seconden gebeurde het uit het niets. Het werd van kwaad tot erger. Ik weet niet wat erger was, het misbruik of het wurgen." Toen dat voorbij was, deed de verdachte alsof er niets was gebeurd. "De tranen stonden in mijn ogen en hij deed alsof dit een dagelijks iets was, wat achteraf ook zo bleek te zijn."

Het slachtoffer raakte depressief en dacht aan zelfmoord. Hij kon vanwege zijn mentale problemen door de gevolgen van het misbruik zijn droom in de balletwereld niet waarmaken. "Ik neem je niet alleen kwalijk dat je mij mentaal hebt gebroken, maar ook dat je alles waar ik voor gewerkt heb en mijn toekomst hebt afgenomen. Nog steeds heb ik mijn innerlijke rust niet gevonden."

Misbruik van positie

Volgens de officier heeft N. "zijn eigen normen en waarden" gecreëerd. "Ik misbruik jongens niet, ik gebruik ze", zo heeft hij verklaard. Het OM ziet dat anders; N. heeft misbruik gemaakt van zijn positie. "Ook in de wereld van verdachte is het Wetboek van Strafrecht van toepassing."

De poging tot zware mishandeling vond plaats in 2015 in de Zweedse hoofdstad Stockholm. N. was met een vriend. Een ruzie ontaardde in geweld, waarbij de vriend gewond raakte.

ANP