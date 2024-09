'Ontmoetingen eindigden in nachtmerries': voormalig Moam-directeur Martijn N. voor rechter

De strafzaak tegen voormalige directeur Martijn N. van het Amsterdamse culturele platform Moam is donderdagochtend dan eindelijk van start gegaan. Het Openbaar Ministerie verdenkt N. van zes verkrachtingen, twee pogingen tot verkrachting en ontucht met twee minderjarigen en een zware mishandeling.

N. ontkent donderdag dat hij enige dwang heeft toegepast. "Ik heb misschien te weinig ruimte gegeven om ja en nee te zeggen", zei N. (36). "Maar ik ontken elke vorm van dwang."

De voormalige directeur werd al in januari 2022 aangehouden, maar mocht in vrijheid zijn zaak afwachten. Hij was in opspraak geraakt nadat 28 mannen hem in de media hadden beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De beschuldigingen tegen N. dateren uit de periode 2010-2021. Zijn slachtoffers waren veelal jonge mannen, vaak nog scholieren die net hadden ontdekt dat ze op mannen vielen. Via sociale media benaderde N. ze en beloofde ze hulp, bijvoorbeeld met het toelatingsexamen voor de modeacademie. De ontmoetingen met N. eindigden volgens de jongemannen in nachtmerries.

Zeer actief seksleven

In het verhoor van N. door de rechtbank gaf N. aan dat hij een zeer actief seksleven heeft en honderden verschillende bedpartners heeft gehad. Veel van zijn contacten deed hij op via social media of datingapps, zoals Grindr en Tinder.

Volgens N. is hij altijd transparant geweest over zijn seksuele voorkeuren en maakte hij ook van zijn dominantie geen geheim.

Gebrek aan mankracht

Waarom deze zaak zo lang op zich liet wachten, komt volgens het OM door een gebrek aan mankracht en door een toename aan het aan aantal zedenzaken. In 2023 waren er al twee keer zo veel zedenzaken als in het jaar daarvoor.

De rechtbank trekt 4 dagen uit voor de zaak. Tijdens de eerste twee zittingsdagen op donderdag en maandag bespreekt de rechtbank de feiten met de verdachte en komen de slachtoffers aan het woord. N. laat zich bijstaan door advocaat Gerard Spong.

Hart van Nederland/ANP