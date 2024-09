Oud directeur cultureel platform Amsterdam voor rechter om 10 zedenfeiten

De voormalige directeur van cultureel platform Moam in Amsterdam staat vanaf volgende week donderdag terecht voor tien zedenfeiten en een poging tot zware mishandeling. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 36-jarige Martijn N. van zes verkrachtingen, twee pogingen tot verkrachting en ontucht met twee minderjarigen.

N. werd in januari 2022 aangehouden. Hij was in opspraak geraakt nadat 28 mannen hem in het NRC en Het Parool hadden beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. N. zat in voorarrest op verdenking van twee gevallen van verkrachting en één geval van het seksueel binnendringen bij een minderjarige. Een woordvoerder van het OM zegt nu dat N. zich bij de rechter moet verantwoorden voor tien zedenfeiten met negen slachtoffers, onder wie twee minderjarigen.

Protesten genegeerd

De minderjarigen waren tijdens het misbruik vijftien jaar oud. Volgens het OM heeft de verdachte de verbale protesten van zijn slachtoffers genegeerd en had hij fysiek of psychisch overwicht tijdens het misbruik. Het OM heeft drie andere aangiftes van andere mannen geseponeerd om onvoldoende bewijs.

Naast de zedenfeiten staat N. terecht voor een poging tot zware mishandeling. Dat zou zijn gebeurd in april 2015 in Stockholm. Daarbij zou het slachtoffer op de grond zijn geduwd en met het hoofd tegen de grond zijn geslagen. Ook zou de keel van het slachtoffer zijn dichtgeknepen en zou N. het slachtoffer hebben geschopt.

ANP