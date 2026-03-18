Topvolleyballer verdacht van reeks zedenmisdrijven, bond reageert geschokt

Sporters

Vandaag, 19:54

De Nederlandse volleybalbond (Nevobo) heeft "geschokt kennisgenomen" van berichtgeving in de media over een ex-international. De volleyballer, die in augustus 2025 zijn actieve carrière beëindigde, wordt verdacht van een reeks zedenmisdrijven. De zaak tegen de 35-jarige verdachte wordt op 21 mei behandeld.

De Nevobo stelt het leed dat de slachtoffers zou zijn aangedaan te betreuren en wil het medeleven naar hen uitspreken. "De Nevobo is tot op heden niet door de justitiële instanties op de hoogte gebracht van deze zaak, noch betrokken bij het onderzoek", laat de bond weten aan het ANP. "Wij wachten daarom verdere ontwikkelingen af en zorgen er tegelijkertijd intern voor dat we adequaat kunnen reageren op mogelijke vragen en eventuele zorgen binnen de volleybalgemeenschap."

Door ANP

