Van boegeroep naar applaus: steun voor beachvolleyballer Van de Velde op EK

Beachvolleyballer Steven van de Velde is met applaus van het publiek aan het EK beachvolleybal begonnen. Hij won samen met Matthew Immers zijn eerste wedstrijd op de Europese eindronde tegen de Duitsers Paul Henning en Maximilian Just: 21-15 21-17.

Van de Velde en Immers strandden in de achtste finales van de Olympische Spelen. In Parijs werd Van de Velde uitgefloten om zijn verleden als zedendelinquent. Hij overwoog om tijdens de Spelen naar huis te gaan, maar besloot het toernooi toch uit te spelen.

Volleybalbond Nevobo liet dinsdag weten dat het boegeroep tijdens wedstrijden op de Olympische Spelen van beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers lijkt "georganiseerd" door Britse tabloids. Een rechtbank in Engeland veroordeelde Van de Velde in 2016 voor seks met een minderjarige.

Yorick de Groot en Stefan Boermans zijn eveneens goed begonnen aan de Europese eindronde in eigen land. Het duo rekende in twee sets af met de Polen Piotr Janiak en Jedrzej Brozyniak: 21-17 21-13. Beide Nederlanders werden uitgeschakeld in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Parijs.

ANP