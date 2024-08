Olympische sporters onthaald in snikheet Scheveningen

In het beachstadion op het strand van Scheveningen zijn maandagmiddag de Nederlandse topsporters die meededen aan de Olympische Spelen in Parijs feestelijk onthaald. In de zinderende hitte werden de olympiërs, die samen 34 medailles binnen wisten te slepen, gehuldigd.

Op de tribune rondom het beachvolleybalterrein zaten familieleden, vrienden en gasten van sportbonden, sponsors en sportkoepel NOC*NSF. Velen hadden een oranje shirt aangetrokken en er werd volop gewapperd met oranje waaiers om de warmte enigszins te kunnen verdragen.

Ereronde

Met enige vertraging vanwege files kwam TeamNL rond 15.30 uur aan in het stadion. De teams maakten een ereronde waarbij ze door het publiek uitbundig werden verwelkomd. Er werd volop geapplaudisseerd en met name bij Sifan Hassan en de hockeyteams werd het publiek uitzinnig. Toen Links Rechts van Snollebollekes door de speakers schalde, sprongen en deinden alle sporters in het loeihete zand mee.

In een korte film werd vervolgens teruggekeken op de sportieve verrichtingen op de Spelen en Kenny B bracht een speciale versie van zijn hit Parijs ten gehore. Peter Heerschop had voor de gelegenheid een andere tekst gemaakt om de sporters te bedanken. "Je suis TeamNL" en "Juich Nederlands met me", klonk het onder meer. Op het podium blikten medaillewinnaars Sifan Hassan, Harrie Lavreysen en Femke Bol kort terug op de sluitingsceremonie een dag eerder.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag feliciteerde de sporters ook nog in een videoboodschap. Hij zei "zeer genoten" te hebben van alle prestaties. "Laat alle lof over jullie heen komen, dat hebben jullie meer dan verdiend."

Besloten feestje

Het Welkom Thuis-feest, gepresenteerd door Humberto Tan, was besloten en fans waren niet uitgenodigd. Buiten het stadion hadden zich op de boulevard toch tientallen fans verzameld in de hoop de sporters voorbij te zien komen.

Eerder op de dag kwam een groot deel van de sporters met de trein vanuit Parijs aan in Rotterdam, waar ze door fans werden opgewacht. Die waren naar het station gekomen om de sporters met hun prestaties te feliciteren en een glimp van hun helden op te vangen. Een enkeling wist een selfie met een van de olympiërs te maken en kinderen kregen een handtekening.

Dinsdag is de officiële huldiging in de Glazen Zaal in Den Haag. Daarna gaan de topsporters op bezoek bij de koning en koningin op paleis Huis ten Bosch.

Hart van Nederland/ANP