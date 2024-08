Gouden medaille voor Sifan Hassan tijdens slotceremonie Olympische Spelen

Sifan Hassan is gehuldigd voor haar overwinning op de olympische marathon. De 31-jarige Nederlandse kreeg tijdens de slotceremonie in een vol Stade de France in Saint-Denis de gouden medaille opgehangen.

Het is bij de Olympische Spelen gebruikelijk dat de winnaars van de laatste onderdelen op zondag de medailles tijdens de afsluitende ceremonie krijgen.

Hassan is de eerste vrouw die op één Olympische Spelen de 5000 meter, de 10.000 meter en de marathon volbracht. Die vooraf fysiek vrijwel onmogelijk geachte opdracht gaf ze extra glans met drie medailles: brons op de 5000, brons op de 10.000 en goud op de marathon.

IOC-voorzitter Thomas Bach, die volgend jaar aftreedt, klapte voor Hassan, sprak enkele woorden en hing vervolgens de medaille om haar nek. Vervolgens klonk het Wilhelmus.

ANP