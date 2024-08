Protest nummer twee Assefa tegen inhaalactie Sifan Hassan afgewezen

Het protest van de Ethiopische marathonloopster Tigst Assefa tegen winnares Sifan Hassan is afgewezen. Dat laat het mediateam van de Olympische Spelen weten. Hassan is inmiddels ook al gehuldigd op Esplanade des Invalides, met Assefa als winnares van zilver aan haar zijde.

Hassan en Assefa liepen samen in de laatste honderden meters richting de finish op Esplanade des Invalides. De Nederlandse passeerde Assefa in de binnenbocht en kwam bijna in de hekken terecht. Assefa zag daar iets onreglementairs in. Het protest werd al niet kansrijk geacht. Verder is nog veel onduidelijk over het protest.

ANP