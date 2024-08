Zilveren medaille voor estafettevrouwen 4x400 meter, vijfde atletiekmedaille op Olympische Spelen

Een zilveren medaille voor de Nederlandse estafettevrouwen. Op de 4x400 meter veroverden ze met het olympisch zilver de vijfde atletiekmedaille.

Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol moesten in de finale het sterke team van de Verenigde Staten voor zich dulden. Bol haalde in de laatste ronde Groot-Brittannië en Ierland in en loodste de ploeg naar een Nederlands record van 3.19,50.

Bol werd in de series gespaard, omdat ze mocht uitrusten van de finale van de 400 meter horden de avond daarvoor. Op die afstand won ze brons. De houdster van het wereldrecord indoor leidde vrijdag met een fabelachtige ronde de Nederlandse ploeg naar het goud op de 4x400 meter gemengd.

Samenstelling

Lieke Klaver zat ook in dat winnende team en was startloopster in de finale. De andere twee finalisten waren Cathelijn Peeters en Lisanne de Witte. Peeters was ook afwezig in de series. Bol en Peeters vervingen Myrte van der Schoot en Eveline Saalberg, die wel in de series liepen.

De samenstelling van de ploeg was dezelfde als die in juni de Europese titel veroverde. De Nederlandse estafettevrouwen zijn ook regerend wereldkampioen op de 4x400.

