Waterpolosters pakken brons na ongekende comeback

De waterpolosters van Oranje hebben in de spannende strijd om olympisch brons in de laatste seconde afgerekend met de Verenigde Staten: 11-10 (2-3 1-4 3-2 5-1). Daardoor eindigt de regerend Europees kampioen voor de tweede keer met een medaille op de Spelen, na het goud van 2008 in Beijing. De Amerikaanse waterpolosters wonnen de drie edities daarna.

De waterpolosters kwamen pas in de laatste seconde van de troostfinale voor het eerst op voorsprong, via aanvoerster Sabrina van der Sloot. Zij toonde zich met zes treffers doorslaggevend.

Ook voor de troostfinale zaten de tribunes in de La Défense Arena vol, met opnieuw veel fans in het oranje. Zij waren tot de spannende slotfase wat stiller dan tijdens vorige wedstrijden, mogelijk omdat na het verlies na strafworpen tegen Spanje olympisch goud niet meer mogelijk was.

Achterstand

Ook keek de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis al snel tegen een achterstand aan, net als in de vorige duels met Italië en Spanje. Pas met nog zo'n drie minuten te gaan kwam Oranje dankzij twee treffers van Vivian Sevenich terug tot op 1 punt van de VS. Kort na een aangevraagde time-out maakte de 33-jarige Van der Sloot in de slotseconde de winnende treffer.

De Amerikanen eindigden zo voor de eerste keer in zeven edities van het olympisch vrouwentoernooi zonder een medaille. Drie keer pakten ze goud, twee keer zilver en één keer brons. De regerend wereldkampioen verloor in de halve finales tegen Australië na strafworpen het zicht op een vierde olympische titel op rij.

Doudesis leidde Oranje vorig jaar al naar de eerste wereldtitel sinds 1991.

ANP