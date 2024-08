Oud-collega's lyrisch over marathonprestatie Sifan: 'Traantje weggepinkt'

Fenomenaal! En dat is nog een understatement als je het hebt over de prestatie van Sifan Hassan. Ze pakte zondagochtend op geweldige wijze het goud bij de marathon op de Olympische Spelen. En na al twee eerdere bronzen plakken is dit een prachtig resultaat voor de Nederlandse atlete. In Nederland is iedereen trots op haar.

Ook haar oud-coach Yke Schouwstra zat met samengeknepen billen voor de tv: "Nou, eigenlijk zat ik niet eens, ik liep alleen maar voor de tv heen en weer." Ze is bijzonder trots op haar oud-pupil: "Ongelooflijk. Ik heb toch even een traantje weggepinkt. Echt geweldig wat ze heeft laten zien. En ze heeft het onmogelijke waargemaakt."

Oud-trainingsmaatje Dennis Licht is ook hartstikke trots. Bekijk zijn enthousiaste reactie in de video hierboven.

Het is ook niet zomaar even een 'prestatie'. Yke: "De combinatie van 5000, 10.000 en de marathon. Vrijdagavond heeft ze nog een 10.000 meter gelopen met een prachtige bronzen plak. En dan 36 uur later een marathon lopen... dat is bizar! Echt fantastisch wat ze heeft laten zien."