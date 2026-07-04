Verdachte aangehouden na melding van mogelijke aanrandingen in Spijkenisse

De politie onderzoekt meerdere mogelijke zedenincidenten in Spijkenisse. In de nacht is een verdachte aangehouden na een Burgernetmelding. Ook wordt onderzocht of drie meldingen met elkaar te maken hebben.

Een vader van een tienermeisje laat aan een 112-correspodent weten dat zijn dochter tijdens het uitlaten van haar hond door een man de bosjes ingetrokken. Het meisje wist zich los te maken en begon hard te gillen. Omwonenden kwamen daarop naar buiten en de politie werd direct ingeschakeld. De verdachte nam vervolgens de benen

De politie stuurde vervolgens een Burgernetmelding uit met een signalement van een verdachte. Agenten hielden even na 01.00 uur een man aan op de Hekelingseweg ter hoogte van de Eikenlaan. Ook zijn beelden van deurbelcamera's veiliggesteld.

Meerdere meldingen

Later kwamen ook meldingen binnen van twee zedendelicten op het Baarsveen en het Wezelveen in Spijkenisse. Forensische Opsporing heeft op alle locaties sporenonderzoek gedaan en de omgeving vastgelegd.

De politie onderzoekt of de drie meldingen met elkaar in verband staan. Over de toedracht en de rol van de aangehouden verdachte kan de politie op dit moment nog weinig zeggen.