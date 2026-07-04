OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte aangehouden na melding van mogelijke aanrandingen in Spijkenisse

Crime

Vandaag, 09:07

Link gekopieerd

De politie onderzoekt meerdere mogelijke zedenincidenten in Spijkenisse. In de nacht is een verdachte aangehouden na een Burgernetmelding. Ook wordt onderzocht of drie meldingen met elkaar te maken hebben.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Een vader van een tienermeisje laat aan een 112-correspodent weten dat zijn dochter tijdens het uitlaten van haar hond door een man de bosjes ingetrokken. Het meisje wist zich los te maken en begon hard te gillen. Omwonenden kwamen daarop naar buiten en de politie werd direct ingeschakeld. De verdachte nam vervolgens de benen

De politie stuurde vervolgens een Burgernetmelding uit met een signalement van een verdachte. Agenten hielden even na 01.00 uur een man aan op de Hekelingseweg ter hoogte van de Eikenlaan. Ook zijn beelden van deurbelcamera's veiliggesteld.

Meerdere meldingen

Later kwamen ook meldingen binnen van twee zedendelicten op het Baarsveen en het Wezelveen in Spijkenisse. Forensische Opsporing heeft op alle locaties sporenonderzoek gedaan en de omgeving vastgelegd.

De politie onderzoekt of de drie meldingen met elkaar in verband staan. Over de toedracht en de rol van de aangehouden verdachte kan de politie op dit moment nog weinig zeggen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.