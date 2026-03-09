Volg Hart van Nederland
29-jarige man aangehouden voor dubbele verkrachting Goudswaard

Vandaag, 13:46 - Update: 2 uur geleden

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een man uit Spijkenisse aangehouden in Lelystad. De 29-jarige man wordt verdacht voor een dubbele verkrachting. Zedenrechercheurs hadden zondag een onderzoek gestart naar een zedenmisdrijf in een woning in Goudswaard.

De politie trof de man aan op een industrieterrein in Lelystad toen ze afkwamen op een inbraakmelding. De man werd na controle aangehouden. De verdachte is overgedragen aan de politie eenheid Rotterdam. De zedenrechercheurs van de eenheid gaan verder met het onderzoek.

Zondag is er een groots onderzoek gestart naar de verkrachting van twee vrouwen in Goudswaard. De zedenrechercheurs hebben onder andere een sporenonderzoek uitgevoerd, buurtonderzoek gedaan en naar meerdere camerabeelden gekeken.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Politie onderzoekt zedenmisdrijf in woning in Goudswaard
Politie onderzoekt zedenmisdrijf in woning in Goudswaard

