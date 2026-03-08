Politie onderzoekt zedenmisdrijf in woning in Goudswaard

De politie doet onderzoek naar een zedenmisdrijf in een woning in Goudswaard in Zuid-Holland. Zedenrechercheurs zijn zondag gestart met het onderzoek en zetten groots in op het vinden van de dader. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is er nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Politie terughoudend

Omdat het om een zedenzaak gaat, deelt de politie voorlopig weinig details. "Vanwege de privacy en de gevoeligheid van zedenzaken, zijn we zoals altijd terughoudend in de informatie die we delen", laat de politie weten.

Wel benadrukt de politie dat het onderzoek nog in een beginfase zit en dat rechercheurs proberen te achterhalen wat er precies heeft plaatsgevonden.

Hulp voor slachtoffers

Voor de slachtoffers is inmiddels hulpverlening opgestart. Zedenrechercheurs hebben een speciale opleiding gevolgd om slachtoffers op een juiste manier te begeleiden.

De politie vraagt daarnaast om rust rondom het onderzoek zodat rechercheurs hun werk goed kunnen doen. Over mogelijke verdachten of omstandigheden rond het misdrijf is nog niets bekendgemaakt.