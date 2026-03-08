Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie onderzoekt zedenmisdrijf in woning in Goudswaard

Crime

Vandaag, 11:15

Link gekopieerd

De politie doet onderzoek naar een zedenmisdrijf in een woning in Goudswaard in Zuid-Holland. Zedenrechercheurs zijn zondag gestart met het onderzoek en zetten groots in op het vinden van de dader. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is er nog niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Politie terughoudend

Omdat het om een zedenzaak gaat, deelt de politie voorlopig weinig details. "Vanwege de privacy en de gevoeligheid van zedenzaken, zijn we zoals altijd terughoudend in de informatie die we delen", laat de politie weten.

Wel benadrukt de politie dat het onderzoek nog in een beginfase zit en dat rechercheurs proberen te achterhalen wat er precies heeft plaatsgevonden.

Hulp voor slachtoffers

Voor de slachtoffers is inmiddels hulpverlening opgestart. Zedenrechercheurs hebben een speciale opleiding gevolgd om slachtoffers op een juiste manier te begeleiden.

De politie vraagt daarnaast om rust rondom het onderzoek zodat rechercheurs hun werk goed kunnen doen. Over mogelijke verdachten of omstandigheden rond het misdrijf is nog niets bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.