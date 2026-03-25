Gevangene ontsnapt uit ziekenhuis Roermond, nog steeds niet gepakt

Opnieuw is een gevangene ontsnapt bij een ziekenhuisbezoek. Vorige week vrijdag sloeg drugscrimineel Lile H. op de vlucht bij een bezoek aan het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan Hart van Nederland. Op diezelfde dag ontsnapte gedetineerde Nabil S. uit het ziekenhuis in Utrecht. H. nog voortvluchtig.

De woordvoerder van de DJI laat weten dat de gedetineerde 20 maart vanuit de PI in Roermond werd vervoerd naar het ziekenhuis. Hij had verwondingen opgelopen bij zijn arrestatie twee weken geleden op de A2.

Op de vlucht

"Bij het verlaten van het ziekenhuis heeft hij de mogelijkheid gezien zich te onttrekken aan het toezicht van de drie beveiligers van de Dienst Vervoer & Ondersteuning. Hij is vervolgens te voet op de vlucht geslagen en is tot op heden voortvluchtig", aldus de woordvoerder.

Het politieteam FastNL zoekt op dit moment naar H. Volgens het team is er "geen reden om aan te nemen dat hij een gevaar vormt voor zijn omgeving", zegt een woordvoerder tegen het AD. H. staat internationaal gesignaleerd en staat niet bekend als vuurwapengevaarlijk.

Weer ontsnapping uit ziekenhuis

Vorige week vrijdag ontsnapte in Utrecht ook gedetineerde Nabil S. uit het ziekenhuis. Hij ging in het Diakonessenhuis op de vuist met twee begeleiders en pakte een wapen van hen af. Na een urenlange klopjacht is hij aangehouden in de buurt van het ziekenhuis.

Een omstander filmde de aanhouding: