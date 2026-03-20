Voortvluchtige gevangene opgepakt bij ziekenhuis Utrecht

Crime

Vandaag, 17:44 - Update: 10 minuten geleden

De voortvluchtige gevangene is vrijdagmiddag aangehouden in de buurt van het Diakonessenhuis in Utrecht. Dat bevestigt de politie. Bij de man is een vuurwapen aangetroffen.

"Bij de aanhouding zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte gewond", schrijft de politie. Eerder werd gemeld dat er meerdere meldingen van een schietincident waren binnengekomen rond het ziekenhuis.

Wapen afgepakt

De gedetineerde nam de benen toen hij een afspraak had in het Diakonessenhuis in Utrecht. Volgens het ziekenhuis is de man met zijn twee begeleiders op de vuist gegaan en heeft hij een wapen van een van hen afgepakt.

De straat is voor een deel afgezet. Mensen mogen er niet langs. Er is veel politie aanwezig en er zijn meerdere politievoertuigen ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog niet duidelijk of de verdachte zich de hele tijd in de omgeving van het ziekenhuis heeft schuilgehouden of dat hij in de tussentijd ook ergens anders naartoe is gegaan en weer is teruggekomen. "Dat moet uit het onderzoek blijken", aldus de woordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Klopjacht op gevangene met vuurwapen nog volop gaande in Utrecht
Klopjacht op gevangene met vuurwapen nog volop gaande in Utrecht

