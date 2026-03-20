Grote klopjacht op man met vuurwapen na vlucht uit ziekenhuis Utrecht

Crime

Vandaag, 13:59

Een man uit het "justitiële circuit" heeft de benen genomen toen hij een afspraak had in het Diakonessenhuis in Utrecht. Volgens het ziekenhuis is de man met zijn twee begeleiders op de vuist gegaan en heeft hij geprobeerd een wapen van een van hen af te pakken.

De politie bevestigt dat de voortvluchtige man een vuurwapen heeft en is dringend naar hem op zoek.

Burgernet-melding met signalement

Op Burgernet heeft de politie een signalement van de man verspreid. In dat bericht spreekt de politie over "een verdachte situatie" en roept mensen dringend op de man niet zelf te benaderen en 112 te bellen. Een woordvoerster zegt dat met onder meer een helikopter naar de man wordt gezocht en dat de politie "alles op alles" zet om hem te vinden.

De ontsnapping bij het Diakonessenhuis was rond 11.30 uur. De man zou richting stadion Galgenwaard zijn gelopen.

Door ANP

