'Ontsnapte gevangene Diakonessenhuis Utrecht is plofkraker Nabil S'

De vrijdagavond aangehouden gedetineerde die eerder die dag ontsnapte bij het Utrechtse Diakonessenhuis is de 32-jarige Nabil S. Hij is een bekende in het circuit van plofkraken, meldt De Telegraaf. Een omstander filmde zijn aanhouding, te zien in de video bovenaan.

In documentatie in bezit van De Telegraaf wordt de 32-jarige man genoemd als verdachte van plof- en ramkraken in 2013 in het Gelderse Beuningen, Eindhoven ('Kruisstraat') en Gorinchem; waarbij in veel gevallen explosieven werden gebracht. Ook is hij verdacht van cocaïnebezit, zonder dat duidelijk is of hij ooit voor een van deze delicten is veroordeeld.

2:36 Met vuurwapen gevluchte gedetineerde aangehouden in Utrecht

Ten tijde van zijn ontsnapping afgelopen vrijdag zat de man vast in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein. Zijn advocaat Wouter Hendrickx laat weten dat hij vrijdag in de loop van de middag geïnformeerd is door de politie; toen was de ontsnapping al een flink poosje aan de gang; en was het volop in het nieuws.

Onhandige actie

Hendrickx: "Inmiddels heb ik hem ook gesproken. Het was een impulsieve - en nogal onhandige - actie van mijn cliënt. Hij zag een deur openstaan - en zijn beveiliging was op dat moment even niet op orde. En hij maakte vervolgens in een ingeving gebruik van de mogelijkheid die hem geboden werd. Hij heeft er niet lang over nagedacht. En dat hij dan in zo'n worsteling terechtkomt en een wapen afpakt, is dan ook impulsiviteit."