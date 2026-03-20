Omstander filmt aanhouding voortvluchtige gevangene in Utrecht

De voortvluchtige gevangene die vrijdag de benen nam tijdens een afspraak in het Diakonessenhuis in Utrecht, is vrijdagmiddag opgepakt. Op beelden die gemaakt zijn door een omstander, is te zien hoe de politie hem weet aan te houden op de Burgemeester Fockema Andreaelaan, een weg die langs het ziekenhuis loopt.

De man ontsnapte kort voor het middaguur aan zijn begeleiders toen hij bij het Diakonessenhuis was voor een ziekenhuisafspraak. Tijdens een worsteling wist hij een vuurwapen van een van de begeleiders af te pakken. De politie startte daarop een klopjacht. Aan het einde van de middag kon de man worden aangehouden.

In bovenstaande video is te zien hoe de verdachte wordt aangehouden. Ook vertelt een ooggetuige wat hij heeft gezien.