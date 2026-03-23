Ontsnapte gedetineerde Utrecht verdacht van bedreiging en mishandeling

Vandaag, 17:50 - Update: 2 uur geleden

De gevangene die vrijdag wist te ontsnappen tijdens een ziekenhuisbezoek aan het Diakonessenhuis in Utrecht, blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft maandag besloten dat de man nog zeker 2 weken in voorarrest blijft. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder bedreiging en mishandeling.

De man ontsnapte vrijdag rond het middaguur tijdens een ziekenhuisbezoek. Volgens het Openbaar Ministerie wist hij na een worsteling het vuurwapen van een begeleider af te pakken. Daarna sloeg hij op de vlucht. De politie zette een grote zoekactie op touw en hield hem enkele uren later in de buurt van het ziekenhuis aan.

Een omstander filmde de aanhouding:

In totaal wordt de verdachte gelinkt aan vijf strafbare feiten. Het gaat onder meer om bedreiging met een vuurwapen, mishandeling en diefstal van een wapen met geweld, meldt het Openbaar Ministerie.

Nieuwe feiten

Volgens een woordvoerder van het OM staan juist deze nieuwe feiten centraal. Als iemand tijdens een tijdelijk verlof opnieuw de fout in gaat, telt dat zwaar mee. "Hij moet nu opnieuw het hele juridische traject doorlopen, zoals voorgeleiding en behandeling in de raadkamer", laat de woordvoerder weten.

Dat betekent ook dat de man zijn voorlopige hechtenis niet uitzit in de gevangenis waar hij eerder zat. Pas na deze nieuwe procedure keert hij terug voor zijn eerdere straf.

Waarvoor de man eerder is veroordeeld, is niet bekend. De Telegraaf meldde dat het mogelijk gaat om een 32-jarige man met betrokkenheid bij plofkraken en cocaïnebezit, maar dat kan het OM niet bevestigen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

