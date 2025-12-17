Volg Hart van Nederland
Wie doodde Paul (66) met zelfgemaakt wapen? Politie krijgt 14 tips na oproep

Crime

Vandaag, 17:18

Na de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdagavond heeft de politie veertien tips ontvangen in het onderzoek naar de dood van Paul Vossen. De 66-jarige man werd op 15 september doodgestoken in de tuin van zijn woning in het Limburgse Herkenbosch. Daarbij is gebruikgemaakt van een zelfgemaakt wapen, vermoedelijk een speer.

Enkele weken na het incident werd een 49-jarige man uit Duitsland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het geweldsdelict. Het onderzoek is nog in volle gang.

Tas met kleding

In de bossen in de omgeving is later een tas met kleding aangetroffen. Het merendeel van de binnengekomen tips gaat over deze vondst. Hoewel nog niet vaststaat of de tas direct verband houdt met de dood van Vossen, vermoedt de politie dat de kleding misdaadgerelateerd is.

Moeder vermist

Daarnaast is in het onderzoek naar voren gekomen dat de moeder van de verdachte wordt vermist. De 69-jarige vrouw is sinds enige tijd spoorloos. De politie sluit niet uit dat zij mogelijk in de bossen in de regio begraven ligt. Bewoners van Herkenbosch en Montfort zijn daarom opgeroepen alert te zijn op mogelijke verstoringen in de grond.

Door ANP

